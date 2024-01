Enorme laserstraal helpt schippers de stuw bij Lith veilig te passeren

Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de avond en nacht een horizontale laserstraal over de vaarweg geprojecteerd. De zogeheten laserbarrière is een proef van Rijkswaterstaat om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas veiliger te maken.

De laserstraal is een aanvulling op de bestaande vaarwegmarkering zoals boeien, bakens en ballenlijnen. Vooral bij mist of slecht zicht moet de lasertechniek schippers die minder bekend zijn op de Maas helpen de goede vaarroute te kiezen, zo verwacht Rijkswaterstaat. Dergelijke lasertechniek wordt nu vooral gebruikt bij dancefestivals of optredens van dj's die tijdens hun shows rookeffecten gebruiken. Schippers zijn door Rijkswaterstaat gevraagd hun bevindingen de komende weken te delen. Als de proef een succes blijkt, kan de lasertechniek in de toekomst ook op andere vaarwegen of bij vaargeulen uitkomst bieden. De laserproef op de Maas bij Lith duurt van maandag 22 januari tot 1 maart.