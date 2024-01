Vrachtwagen gekanteld op A58 bij Breda, weg dicht

Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Volgende 1/2 Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Een vrachtwagen is maandagmiddag gekanteld op de A58 bij Breda. Het voertuig blokkeert de hele weg. De weg is dicht in de richting van Breda naar Tilburg.

De vrachtwagen was gevuld met zand. Dat ligt nu op de weg. De wagen zou achterop een andere vrachtwagen zijn gebotst. De cabine van het voertuig is volledig vernield geraakt door de klap. Verkeer wordt omgeleid via de noordkant van Breda, over de A16, A59 en A27. Ook op de andere rijbaan, van Tilburg naar Breda, ligt zand. Daar staat zes kilometer file.