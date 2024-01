Vrachtwagen met bietenpulp gekanteld op A58 bij Ulvenhout, weg uren dicht

Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Volgende 1/2 Vrachtwagen gekanteld op A58 bij Breda, weg dicht

De snelweg A58 blijft bij Ulvenhout voorlopig dicht in de richting van Breda. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan de afsluiting duren tot tien uur maandagavond. Een vrachtwagen was er maandagmiddag rond twee uur gekanteld en blokkeert hiermee de hele weg. De combinatie is gevuld met bietenpulp en zand.

De gekantelde truck zou achterop een andere vrachtwagen zijn gebotst. De cabine van het voertuig is volledig vernield geraakt door de klap. Ook is de vangrail beschadigd geraakt. Om zowel het verkeer richting Rotterdam als Tilburg vlot te laten doorstromen, zijn er twee omleidingen ingesteld: • Richting Tilburg/Eindhoven: vanaf knooppunt Galder via de A16, A59 en A27. • Richting Rotterdam: vanaf Antwerpen via de A12 (B), A4, A59 en A17. Pas wanneer de lading is opgeruimd, kan het wegdek schoongemaakt en eventueel worden hersteld. Ook de vangrails en een deel van de berm moeten onder handen worden genomen.

