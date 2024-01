Drukte bij wasstraten: 'Strooizout niet goed voor de auto'

Nu het winterse weer voorlopig achter ons ligt, staan de rijen wachtende auto's tot ver buiten de wasstraten in onze provincie. "Al het zout en pekel van de auto afspuiten."

"Ze hebben veel gestrooid afgelopen week", zegt een bezoeker aan wasstraat CarPro in Helmond maandagmiddag. "Ik heb gehoord dat strooizout slecht voor de auto is." Of het helpt? "Ik heb geen idee, maar ik ben graag zuinig op mijn auto en hij blinkt weer", lacht de auto-eigenaar met poetsdoek in de hand.

Manager Max Wijlaars snapt dat automobilisten, nu de laatste sneeuw is gesmolten, de auto weer schoon willen. "Ondanks de regen van vandaag merken we dat het druk is bij de wasstraat", lacht hij. "Zout en pekel tasten de autolak aan en zorgen voor roestvorming op plekken waar opspattende steentjes de lak beschadigd hebben. Maar ook sensoren, deuren of lichtmetalen velgen kunnen last van het zout krijgen", weet hij.

De manager heeft nog een tip voor wie de auto zelf wil schoonmaken. "Vergeet niet de bodem van de auto goed te reinigen!"