Explosieve vondst in huis, EOD aanwezig: bewoner aangehouden

In een huis aan de Houtwolstraat in Mill zijn maandag spullen gevonden waarmee zwaar vuurwerk kan worden gemaakt. De bewoner van het huis is aangehouden, zo laat een politiewoordvoerder weten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig om de spullen mee te nemen.

Hoeveel en wat er precies in beslag is genomen, is nog niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de straat is afgezet, maar omwonenden hoeven volgens een politiewoordvoerder hun huizen niet uit.