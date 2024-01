Fietser (19) meters meegesleurd na aanrijding met busje

Een 19-jarige fietser uit Sint-Oedenrode is maandag aan het eind van de middag in zijn woonplaats gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbusje. De bestuurder van het busje reed na het ongeluk door terwijl het slachtoffer meters werd meegesleurd, zo meldde de politie op social media. Later maandagavond meldde de automobilist zich op het bureau.

Het slachtoffer werd na de aanrijding in hulpeloze toestand in de berm achtergelaten en uiteindelijk met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige is na het ongeluk achter het busje aan gereden en zag dat de bestuurder er met hoge snelheid via de Sloef vandoorging. Op de plek van het ongeluk werd een deel van de bumper gevonden. Het ongeluk gebeurde iets voor zes uur op de Zuidelijk Randweg in Sint-Oedenrode.