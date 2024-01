Man (21) veroorzaakt dodelijk ongeluk: 10 maanden celstraf geëist

Een man uit Heesch heeft in juli 2022 op de snelweg A50 ongeveer 200 kilometer per uur gereden en maakte opnames van de rit die uiteindelijk het leven kostte van een vrouw die bij hem in de auto zat. Dit werd maandagmiddag bekend tijdens een rechtszaak in Den Bosch. Hier moest de 21-jarige man zich verantwoorden voor het dodelijke ongeluk.

Het ongeval gebeurde bij Heeswijk-Dinther. Het slachtoffer had een partner en was moeder van drie jonge kinderen. Volgens de officier van justitie reed de man uit Heesch roekeloos. Daarom eiste hij tien maanden celstraf. Ook zou de chauffeur vier jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. De verdachte kwam op de avond van het ongeval, 12 juli 2022, van een personeelsfeest af. Bij hem in de auto zaten drie vrouwelijke collega’s van een fastfoodketen. Volgens justitie heeft de bestuurder een vrachtwagen voor hem te laat gezien, probeerde hij die nog te ontwijken en raakte hij daarna de macht over het stuur kwijt. Vervolgens vloog de auto meerdere keren over de kop en belandde uiteindelijk in een droge sloot. Eén van de vrouwelijke inzittenden werd uit de auto geslingerd. Zij overleed twee dagen later in een ziekenhuis. Vlak voor het ongeval zou de bestuurder nog een filmpje hebben gemaakt. Hierop is onder andere te zien dat er ruim 200 kilometer per uur gereden werd. Volgens justitie zijn er meer video’s waarop te zien is dat de verdachte achter het stuur filmt en daarbij te hard rijdt.

“Ik wil sorry zeggen tegen de familieleden. Ik hoop dat zij mij kunnen vergeven.”

Mogelijk heeft de man ook teveel gedronken. Tweeëneenhalf uur na het ongeluk werd bij hem een bloedonderzoek afgenomen. Hieruit bleek dat het alcoholpercentage op dat moment acceptabel was voor een beginnend bestuurder. De man bekende tijdens de zitting twee mixdrankjes, een Flügel en een shotje te hebben gehad. Van de rit zelf kon hij zich niets herinneren. De verdachte was zichtbaar geëmotioneerd. “Ik wil sorry zeggen tegen de familieleden. Ik hoop dat zij mij kunnen vergeven.” Voor de partner van de overleden vrouw is het hier nog te vroeg voor. “Wel goed dat hij geëmotioneerd was en dat het hem wat doet.”

“De ochtend na het ongeluk zagen de kinderen hun moeder liggen. Hoe vertel je hen vervolgens dat mama nooit meer beter wordt.”