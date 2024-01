Een medewerker van een benzinepomp in de Burgemeester Mollaan in Waalre is maandagavond rond tien uur overvallen en bedreigd met een wapen.

De overvallers waren twee mannen. Ze droegen zwarte kleren en hadden hun gezicht bedekt. Toen ze de buit hadden, gingen de overvallers ervandoor in onbekende richting. Bij de overval raakte niemand gewond.

Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.