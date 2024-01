Zo komt een zwartgeblakerde auto er weer als nieuw uit te zien

De tranen moeten bij de eigenaar van een zwartgeblakerde auto in de ogen hebben gestaan. Maandag werd de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Velderwoude in Den Bosch deels ontruimd. Een voor een werden door de brand beschadigde auto's op een sleepwagen van een bergingsbedrijf getakeld. Vervolgens komen de meeste levensvatbare auto's nog bij een poetsbedrijf terecht.

Een van die autopoetsbedrijven is Purol Car Cleaning in Den Bosch. "Er is al contact geweest met een verzekeringsbedrijf, maar concreet is er nog niets binnengekomen", vertelt Tim Nijssen. Hij is manager bij het autopoetsbedrijf dat al een kleine vijftien jaar auto's met rook- en roetschade weer aan het glimmen krijgt.

1. Roetschade wegpoetsen

Volgens de manager is er wel een goedwerkende schoonmaakmethode voor de roetschade. "In het bedrijf wordt de roetlaag met een speciale shampoo te lijf gegaan. Dat is in de meeste gevallen al voldoende om het roet van de auto te verwijderen. We gebruiken een voorwas-shampoo. Die is sterk genoeg om het hardnekkigste vuil en dus ook het roet van de auto te krijgen."

2. Laklaag polijsten

Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. "Zit er een te dikke laag roet op, dan moeten we gaan polijsten. Daar zijn we wel een dag mee bezig. Met een speciale schuurmachine halen we van de laklaag enkele micromillimeters af. De laklaag is in totaal veertig micromillimeter. Dit werkt altijd goed voor het verwijderen van het roet van de auto."

Nijssen weet ook dat dat niet altijd lukt. "Als de temperatuur in de parkeergarage te hoog is geweest, dan is de roetlaag waarschijnlijk ingebrand op de laklaag van de auto. Dan kun je polijsten wat je wilt, maar dan lukt het niet."

3. Binnenkant schoonmaken

Ook de binnenkant van de auto en onder de motorkap worden onder de loep genomen. "We kunnen alles schoonmaken, maar wanneer het is aangetast door de brand, dan wordt het een lastig karwei voor ons."

4. Bekleding reinigen

Voor de bekleding van de autostoelen wordt dieptereiniging gebruikt. "Als mensen gerookt hebben in de auto kunnen we daarmee bijvoorbeeld de geuren voor 95 procent verwijderen."

5. Lucht filteren

Soms krijgt de binnenkant een ozonbehandeling. "In dat geval zetten we een kast met filter in de auto. Die haalt bepaalde vieze deeltjes uit de lucht. Als de kast acht uur in de auto staat, moeten we het filter wel zestien uur ontluchten."