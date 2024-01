Verkrachting stiefzoon en stiekeme filmpjes van stiefdochter: 2 jaar cel

Bas B. (50) uit Roosendaal moet twee jaar de cel in voor het misbruiken van zijn stiefkinderen. Ook krijgt hij zes maanden voorwaardelijke celstraf als hij de komende twee jaar nog eens in de fout gaat. Bas B. verkrachte jarenlang zijn stiefzoon in zijn huis in Roosendaal. Ook filmde hij stiekem zijn stiefdochter.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij op geen enkel moment openheid van zaken heeft gegeven. Ook heeft hij geen verantwoordelijkheid of bekommerd om de toestand van de stiefkinderen en zijn vrouw.

Dubbelleven

Op 11 mei 2020 had de stiefzoon (toen 15) al zijn moed bij elkaar geraapt. Hij vertelde toen aan een vriendin dat hij sinds zijn 12e misbruikt werd door zijn stiefvader Bas, de nieuwe echtgenoot van zijn moeder. Het balletje ging snel rollen toen hij het daarna aan zijn zus (toen 19) en moeder vertelde. Bas werd uit huis gezet en de politie werd erbij gehaald.

Het dubbelleven van Bas werd snel duidelijk: op zijn computer, losse harde schijven en usb-sticks vond de politie honderden kinderpornofoto’s. Ook had hij filmpjes en duizenden afbeeldingen en video’s van seks met dieren. Ook bleek Bas te chatten onder de naam Eric Bi. Hij had foto’s van een vriendinnetje van de stiefdochter en chatte hij ook met haar. Ook had hij zijn stiefdochter (toen 15) stiekem gefilmd in de badkamer.

Doodsbang

De schok was dan ook groot in, wat tot die elfde mei, een gelukkig samengesteld gezin leek. De kinderen vertelden de rechters tijdens de zitting twee weken geleden, dat ze doodsbang waren geweest. Volgens de stiefzoon zou iedereen hem in de steek laten als hij zou vertellen dat hij en Bas vaak met elkaar naar bed gingen. De stiefdochter durfde niet te douchen als Bas in huis was, ook al had ze gesport.

Bas B. heeft altijd ontkend dat er iets geks is gebeurd, maar hij kon de verhalen van zijn stiefkinderen ook niet uitleggen. Ook had hij geen verklaring hoe al die kinder- en dierenporno op harde schijven en usb-sticks terecht was gekomen. En dat allemaal in zijn huis en dan vooral in de hobbykamer waar zijn pc stond.

Huwelijksreis

Hij was de boeman, zo verklaarde Bas alle beschuldigingen. Hij had helemaal geen verstand van computers. De externe harde schijf met dierenporno was van zijn ex-schoonvader. De kinderporno moest wel door iemand anders gedownload zijn en het filmen van de stiefdochter had hij ook niet gedaan.

De stiekeme naaktfoto’s van zijn vrouw, die op hun huwelijksreis waren gemaakt, waren ook op voor hem onverklaarbare wijze op een van de harde schijven terechtgekomen. En de condooms in een doos op zijn hobbykamer waren ook van iemand anders en op de slaapkamers van de stiefkinderen kwam hij nooit.