Een wel heel bijzondere manier om een betere poolbiljarter te worden

Tijdens wedstrijden had poolbiljarter Tim De Ruyter (27) uit Roosendaal door de spanning vaak last van koude handen en voeten. Hij bedacht een effectieve methode om daar wat tegen te doen. Het is een van de punten waar Tim mee aan de slag ging om nog beter te worden. Vorige week pakte hij zijn derde nationale titel.

Poolbiljart kwam op het pad van Tim door zijn oudere broer. Die nam hem op 14-jarige leeftijd mee naar het café. De daaropvolgende jaren ontwikkelde hij zich tot een topspeler in eigen land. Voor corona won hij nationale titels bij de spelsoorten 10-ball en 9-ball. Nu is hij de beste bij 8-ball. “Iedere dag train ik meerdere uren. Maar om nou van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan de tafel te staan, dat gaat me te ver. Dan ben ik bang dat mijn interesse afneemt.”

Op de wereldranglijst staat de Brabander rond de honderdste plek, maar dat betekent niet dat het geld binnenstroomt. “Bij goede resultaten kun je wat prijzengeld oppikken, maar er zijn ook veel kosten om aan toernooien mee te doen. Om extra geld te verdienen en omdat ik graag bezig ben, werk ik daarom ook nog twee dagen per week. Ook geef ik af en toe commentaar bij een streamingsdienst. Daarvoor kom ik op mooie plekken in de wereld. Leuk om te doen en goed voor mijn naamsbekendheid.” Tijdens de coronapandemie stonden er geen toernooien op het programma. Tim gebruikte deze periode om zijn zwakke punten aan te pakken. “Zo besloot ik regelmatig koud te gaan douchen om zo minder last van koude handen en voeten te krijgen. Vroeger ergerde ik me als ik het koud had, maar nu accepteer ik het dat het niet helemaal overgaat.” Goede prestaties zijn volgens Tim alleen mogelijk als je zelf lekker in je vel zit. “Ik sportte altijd al omdat ik vind dat je fit moet zijn als topsporter. Daarnaast ben ik gezonder gaan eten. Het zijn allemaal stapjes die mij een betere poolbiljarter maken.”

"Veel mensen denken dat het een leuk spelletje is met bier en bitterballen."