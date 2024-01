De verrassende oorzaak waardoor er nu zoveel stroomstoringen zijn

Urenlang geen licht, geen koelkast en geen televisie. Een stroomstoring is vervelend, maar de laatste weken komen ze aan de lopende band voor. Dinsdagochtend zaten ruim duizend adressen in Roosendaal nog zonder stroom. Vorige week waren er storingen in Oisterwijk en Uden. De oorzaak dat het nu zo vaak voorkomt? “Het extreem natte weer”, legt woordvoerder Tim van Ham van netwerkbeheerder Enexis uit.

Er liggen tienduizenden kilometers elektriciteitskabel onder de grond in Brabant. Normaal gesproken kunnen die wel tegen wat vocht. “Maar er zitten altijd kabels bij die licht beschadigd zijn. Bijvoorbeeld door een kleine graafschade of een steen in de grond”, vertelt Van Ham. “Als er dan vocht bij de kabel komt, dan kan dat tot kortsluiting leiden." Dat verklaart een deel van de grotere storingen in Brabant. Of dat ook de oorzaak van de stroomstoring in Roosendaal was, is volgens de Enexis-woordvoerder lastig te zeggen. "Maar we zien een duidelijk verband tussen de extreem natte winter en het aantal storingen."

"Extreem weer is nooit goed voor onze elektriciteitsnetten."