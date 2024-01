Politie vindt 100 kilo zwaar vuurwerk, wapens en honderden pillen bij inval

In het huis aan de Houtwolstraat in Mill waar de politie maandagavond binnenviel is 100 kilo zwaar illegaal vuurwerk ontdekt. Daarnaast werden er meerdere wapens en een grote lading drugs in het huis gevonden.

De politie deed maandagavond een inval in het huis na een anonieme tip. Volgens de tipgever zouden er zwaar vuurwerk en drugs opgeslagen liggen. In het huis ontdekte de politie inderdaad spullen waarmee zwaar vuurwerk gemaakt kan worden. De 32-jarige bewoner van het huis werd aangehouden. Uiteindelijk heeft de politie bijna 100 kilo aan illegaal vuurwerk ontdekt, zo meldt ze dinsdag. Het gaat om flitspoeder uit zogeheten Cobra’s dat in shells was gestopt. Dat zijn ronde explosieven die alleen gebruikt mogen worden voor professionele vuurwerkshows. Daarnaast vonden de agenten een neppistool, een busje pepperspray en vlijmscherpe werpsterren. Ook stuitten ze op honderden pillen, vermoedelijk xtc. En ze vonden kleine hoeveelheden amfetamine, GHB en softdrugs. Het vuurwerk is dinsdagochtend op een speciale plek tot ontploffing gebracht. De inbeslaggenomen wapens en drugs worden na het onderzoek vernietigd. De politie en Explosieven Opsporingsdienst deden maandagavond onderzoek. De omgeving werd afgezet, maar bewoners hoefden hun huis niet uit: