'Bier is voor watjes' zingt carnavalsduo dat pleit voor nuchter feest

Met carnaval ontkom je niet aan bier en ook niet aan liedjes waarin gezongen wordt over het gele goud. Maar Bredanaar Merijn Ruis en Tilburger Lot van Os vinden dat het afgelopen moet zijn met al dat gezuip. En daarom maakten ze een carnavalsnummer dat volledig tegen de traditie ingaat. ‘Bier is voor watjes’, zingen ze.

Tijdens zijn studententijd dronk Merijn als experiment twee jaar lang geen druppel alcohol. “Ik had veel meer energie en kon beter omgaan met groepsdruk. En sjansen werkt zelfs nog beter op een Fristi”, lacht hij. Tegenwoordig geniet Merijn af en toe weer van een biertje. “Maar ik begrijp nog steeds niet waarom er zoveel druk staat op jongeren om alcohol te drinken.”

“Tijdens carnaval wordt veel bier drinken vaak als stoer gezien en verheerlijkt in liedjes. Daarom leek het ons een grappig idee om juist precies het tegenovergestelde geluid te laten horen”, vertelt Merijn. “Er is zoveel groepsdruk, zeker met carnaval. Iedereen drinkt en alle liedjes gaan over alcohol, terwijl het heel slecht voor je is."

In het nummer zingt het duo met de artiestennaam Gewoon Piet en Harry dat ze de polonaise lopen met een Fristi en dat een meter water weer een kater scheelt. ‘Bier dat is voor watjes, die niet om kunnen gaan met de realiteit. Een echte vent drinkt cola light!, is te horen op een hoempapa-deuntje.

De fanatieke bierdrinker zal zich misschien beledigd voelen, maar tot nu toe krijgen Merijn en Lot vooral veel support. “Echt supertof”, zegt Merijn. “Er is blijkbaar een hele groep die af en toe niet drinkt en het een heel goed idee vindt. En we hadden verwacht dat we een hele horde boze bierdrinkers achter ons aan zouden krijgen, maar ook die genieten ervan en zingen lekker mee.”

En dat is ook te merken aan de reacties op de clip, die op YouTube al 23.000 keer bekeken is. “De carnavalskraker van 2024”, reageert iemand. En een ander zegt: “Kan niet wachten om broodnuchter te zijn met m’n maten!”

De clip werd geproduceerd door de bekende carnavalsartiest Ferry van der Zaande uit Tilburg. Hij heeft er zelf ook een rolletje in, als de bekende pop: