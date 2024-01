Bel met warme lucht zorgt voor bijzonder winters temperatuurrecord

Kou, wind en regen hebben hun biezen gepakt en trekken langzaam Brabant uit. Woensdag blijft het verder droog en de wind is al aan het afnemen. "Eigenlijk een prima dagje met een graadje of elf", zegt Jordi Huirne, de weerman van Weerplaza. En daarnaast was het ook een bijzondere nacht waarin een record werd gevestigd.

Eerst maakt Jordi zijn verwachtingen voor de komende dagen af. "De temperatuur daalt komende nacht naar drie of vier graden. Aan het einde van de nacht kan het ook wat mistig worden. De donderdag start droog, maar later op de dag kan er een beetje regen vallen. Al stelt dat maar weinig voor", zegt Jordi. "Vrijdagochtend regent het nog en dan hebben we het wel gehad met de regen. Vrijdagmiddag breekt de zon weer door."

Temperatuurrecord

Even terug naar afgelopen nacht. Het was de warmste 23 januari ooit gemeten. Het oude record stamt uit 1971. Toen werd 12 graden gemeten. De hoogste temperatuur werd met 13,7 graden gemeten in Gilze-Rijen.

Wat het extra bijzonder maakt is dat die recordtemperatuur kort voor middernacht werd gemeten. "Daarmee was het begin van de nacht warmer dan de dag. Een bel met warme lucht trok in de avond over het land. Die temperaturen zijn we nu allang weer kwijt, het is nu zo'n tien graden", vertelt Jordi.

'Schril contrast'

Volgens hem gebeurt dit vaker in de winter. "Het staat natuurlijk in schril contrast met de vrieskou van de laatste periode. Het zijn de Nederlandse winters, dan kan het snel omslaan. In de winter trekt wel vaker een bel met warme lucht over."

Of de winter op korte termijn nog terugkeert is nog maar de vraag. "Zaterdag krijgt een koude start met temperaturen rond het vriespunt. De temperaturen komen uit op een graad of zeven. Zondag wordt het een paar graden warmer. De kans op winterweer lijkt klein."