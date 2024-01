Man met rijverbod stapt na bezoek aan politiebureau meteen achter het stuur

Een Poolse man was dinsdagavond niet onder de indruk toen de politie in Veghel hem aanhield voor rijden onder invloed en openstaande boetes. Na zijn bezoek aan het politiebureau stapte hij meteen weer achter het stuur van zijn auto. Met een rijverbod op zak.

Agenten zetten de de Pool rond zeven uur met zijn auto aan de kant van de weg. Ze dachten dat hij mogelijk amfetamine of crystal meth had gebruikt. De man zonder vaste verblijfplaats had ook nog voor 1500 euro boetes openstaan.

Toen hij enkele uren later de deur van het politiebureau achter zich dichttrok, stapte hij opnieuw achter het stuur van zijn auto. Toen hij wilde wegrijden, werd hij daar natuurlijk weer voor gearresteerd.

Hardleers

De politie heeft opnieuw bloed afgenomen voor het rijden onder invloed. Ook heeft ze een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden tijdens een rijverbod."

Het rijverbod dat de man heeft overtreden, geldt volgens de politie voor 24 uur. De Pool krijgt mogelijk een zwaardere straf omdat hij zich niks van zijn eerste straf leek aan te trekken. De resultaten van de bloedtest moeten uitwijzen of de man daadwerkelijk onder invloed was.