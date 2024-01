Duizenden liters grondstoffen voor het maken van drugs gevonden in loods

In de loods in Landhorst die de politie dinsdag binnenviel is een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Het gaat om duizenden liters, zo maakte de politie woensdagmiddag bekend. Agenten vielen de loods aan de De Quayweg binnen omdat er mogelijk synthetische drugs werden gemaakt.

Het gaat in Landhorst echter niet om een productielocatie van drugs, maar om een opslagplaats voor grondstoffen. Dat is gebleken uit onderzoek door onder meer de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, specialisten van de politie die in actie komen wanneer een dergelijke vondst wordt gedaan. Eerder legde een woordvoerder van de politie uit dat woensdag onder meer steekproeven werden genomen om te kijken wat voor spullen er nu precies in de loods lagen. Toen gaf hij al aan dat het 'mogelijk' ging om stoffen die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek in de loods is woensdagmiddag nog niet klaar.