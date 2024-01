Politie valt loods binnen die mogelijk als drugslab wordt gebruikt

Agenten zijn een loods aan de De Quayweg in Landhorst binnengevallen omdat er mogelijk synthetische drugs worden gemaakt. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen probeert vast te stellen welke spullen er precies in het gebouw gevonden zijn.

Dat zegt een woordvoerder van de politie. "Het zijn mogelijk stoffen die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. We zijn nu steekproeven aan het nemen. Daaruit moet blijken wat het precies is. Maar we vermoeden zeker dat hier drugs worden gemaakt."

Er is volgens de woordvoerder niemand aangehouden. Hoeveel drugs er worden gemaakt is onduidelijk. Het politieonderzoek gaat zeker nog een deel van de dag duren.