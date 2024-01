Man sticht branden en mishandelt zijn vader: celstraf en tbs

De 31-jarige man die brandstichtte bij de deur van het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven is veroordeeld tot twee jaar en drie maanden cel met tbs en dwangverpleging. De Eindhovenaar zou ook brand hebben gesticht bij een huis aan de Oldengaarde in Eindhoven en een auto in brand hebben gestoken. Dit gebeurde allemaal in juli 2022.

De brandstichting bij het politiebureau gebeurde in de nacht van 8 op 9 juli 2022. Rond een uur 's nachts goot de man een flesje met een brandbare vloeistof leeg bij de draaideur en stak dat in brand. De schade was niet groot omdat de nachtportier snel alarm sloeg. Een paar dagen eerder stichtte hij brand in een woning. In het huis sliep op dat moment een echtpaar met een zoon. Die werden wakker van de brand en wisten het vuur te blussen. Alsof dat nog niet genoeg was, stak de verdachte ook nog een auto in brand en mishandelde hij eerder in het jaar zijn eigen vader. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Tijdens zijn tbs-behandeling mag hij geen drugs of alcohol gebruiken en moet hij onder begeleiding wonen. Als hij zijn straf heeft uitgezeten kan de man nog langer onder toezicht blijven. Het Openbaar Ministerie wilde graag een zwaardere straf voor de man. Die had drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De schade van elfduizend euro aan het politiebureau moet de verdachte vergoeden. Het gezin moet hij 5000 euro betalen voor de schade aan hun huis. Bekijk hier de beelden van de brandstichting bij het politiebureau: