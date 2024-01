Mirre beklom nog nooit ijswand, maar won ondanks hoogtevrees toch WK-goud

Nog nooit klom ze op een ijswand naar boven, maar toch besloot Mirre Wijnen (16) afgelopen zaterdag om mee te doen aan het Jeugd WK IJsklimmen in de Franse Alpen. De Rielse ging uit van een niet al te hoge klassering, maar verraste iedereen met een gouden medaille. Om het verhaal nog bizarder te maken: Mirre heeft last van hoogtevrees.

De liefde voor klauteren zat er al vroeg in bij Mirre. Ze werd door haar moeder naar de klimhal in Tilburg gestuurd om zich uit te leven. Dat klimmen doet de Rielse nog steeds met veel plezier. Ze richt zich op lead, waarbij je via een moeilijke route met gekleurde grepen naar boven klimt. Ook is ze goed in boulderen. Daar is de wand een stuk korter, maar zit je in tegenstelling tot lead niet vast aan een touw.

“Ik hou van klimmen, het is heerlijk om te doen. Het is zwaar voor je armen, benen en buikspieren, maar door veel te trainen raak je daar aan gewend. Als extra uitdaging ben ik er ijsklimmen bij gaan doen bij trainers Marianne van der Steen en Dennis van Hoek. Ook hier probeer ik met lead via een lastige route boven te komen, maar dan op een wand die vaak van hout is. We maken gebruik van ijsbijlen om in de wand te slaan en dragen stijgijzers met pinnen over onze schoenen.”