PSV verliest voor het eerst dit seizoen in Nederland en ligt uit de beker

PSV heeft voor het eerst in 365 dagen een wedstrijd verloren in een Nederlandse competitie. Een jaar na de nederlaag tegen FC Emmen was nu Feyenoord te sterk in het bekertoernooi. De Rotterdammers hadden genoeg aan een treffer van Quinten Timber om de Eindhovense ploeg uit te schakelen. Na afloop zal het nog wel gaan om een niet gegeven strafschop.

Voor een derde keer in één seizoen winnen in De Kuip. Na de evenaring van het record van 17 zeges op rij in de competitie zou PSV dit seizoen opnieuw iets unieks kunnen presteren. In de achtste finale van het bekertoernooi was Feyenoord de tegenstander.

De wedstrijd golfde op en neer. Guus Til raakte met een kopbal de lat en aan de andere kant moest Joël Drommel een aantal keer redden. Dat lukte niet op een schot van Quinten Timber na ruim een halfuur voetballen. De middenvelder stond vogelvrij en scoorde uit de draai, 1-0.

Gemis op het middenveld

PSV miste in Rotterdam twee centrale middenvelders. Joey Veerman was nog altijd geblesseerd en Ismael Saibari is actief op de Afrika Cup. Dat was terug te zien op het veld want PSV miste een ‘nummer 8’. Die rol werd nu ingevuld door Malik Tillman, die normaal aan de linkerkant speelt of als aanvallende middenvelder.

Maar de Amerikaan speelde erg onwennig en werd in de rust al gewisseld voor Mauro Júnior, een linksback. Een andere linksback, Patrick van Aanholt, kwam halverwege ook al in het veld op het middenveld. Bosz was duidelijk niet tevreden over hoe het stond bij zijn ploeg.

Strafschop

Na de dubbele wissel werd PSV al snel gevaarlijk in de tweede helft. Binnen tien minuten kreeg het de kans op de gelijkmaker, maar meerdere PSV-spelers kregen de bal in de kluts niet over de lijn. Verder was het erg broos wat de Eindhovenaren in aanvallend opzicht lieten zien.

Na een uur spelen bracht Peter Bosz zijn volgende troef met Noa Lang. De aanvaller was dreigend en leek in de 70e minuut aangetikt te worden in het zestienmetergebied. Maar zowel de scheidsrechter als de VAR oordeelden opmerkelijk genoeg dat er geen aanleiding was voor een strafschop. Een gele kaart voor Mats Wieffer had tevens rood betekend.

Eerste nederlaag in een jaar

Tot een echt slotoffensief kwam PSV niet meer waardoor het de achterstand niet om wist te buigen. Het verliest na 365 dagen weer een wedstrijd in een Nederlandse competitie. Een jaar geleden was Emmen te sterk in de competitie. Nu betekent een nederlaag tegen Feyenoord het einde van de bekercampagne.

Zaterdag kan PSV zich herpakken. In de competitie komt dan Almere City op bezoek in Eindhoven.