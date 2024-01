Steekpartij in parkeergarage Eindhoven, man gewond naar ziekenhuis

De parkeergarage waar een man is gestoken (foto: SQ Vision). Een deel van de parkeergarage is afgesloten voor onderzoek (foto: SQ Vision). Een agent bewaakt de sporen (foto: SQ Vision). Volgende 1/4 In een parkeergarage in het centrum van Eindhoven is een man gestoken. Hij is ernstig gewond. Door wie en waarom dit is gebeurd, is onbekend.

Een man is donderdagochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij in een parkeergarage midden in het centrum van Eindhoven. De politie vond de man hevig bloedend en ze slaagde er met een tourniquet, een soort knelverband, in om het bloeden te stoppen. De steekpartij werd rond half vijf gemeld.