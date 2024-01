Hotel ontruimd door stofwolk: 60 gasten naar buiten

Bouwvakkers in Eindhoven hebben er donderdagochtend voor gezorgd dat een hotel aan de Vestdijk is ontruimd. Door hun werkzaamheden ontstond er een stofwolk die voor een brand werd aangezien.

De hotelgasten van het NH Hotel aan de Vestdijk in Eindhoven hoorden donderdagochtend rond kwart voor acht het brandalarm klinken. De oorzaak daarvan was alleen geen vuur, maar een stofwolk. Die werd veroorzaakt door bouwvakkers die in de buurt van het hotel aan het werk waren. Door de stofwolk rukte de de brandweer met verschillende wagens uit en kwam ook de politie naar het hotel.

Die stelden vast dat ruimtes van het hotel weliswaar bedolven waren door het witte stof, maar dat er geen brand was uitgebroken. De ongeveer zestig hotelgasten kregen na een half uur buiten staan het verlossende woord van de brandweer dat ze weer konden terugkeren naar hun kamers.

Wat de bouwvakkers precies aan het doen waren, is niet bekend.