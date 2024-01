Wessel (9) groeit niet meer scheef dankzij een stalen veer in zijn rug

De negenjarige Wessel uit Eindhoven heeft een wereldprimeur. Hij heeft een zeldzame spierziekte, waardoor zijn rug scheef groeide en hij niet meer rechtop kon zitten. Daardoor zou hij de komende jaren nog talloze keren onder het mes moeten. Maar dankzij een nieuwe uitvinding is dat niet meer nodig. Onlangs is Wessel geopereerd en nu heeft hij als eerste ter wereld een stalen veer in zijn rug.

Wessel heeft de spierziekte MSA, waardoor zijn spieren slap blijven. Doordat hij in een rolstoel zit, groeide zijn rug krom, ook wel scoliose genoemd. Ook kwamen zijn organen in de knel. Normaal gesproken wordt er bij mensen met scoliose een staaf in de rug gezet, waardoor de rug weer recht kan groeien. Maar als patiënten nog in de groei zijn moeten ze ieder half jaar geopereerd worden om de staaf te verlengen. Een kind van vijf jaar oud heeft dan al gauw tien operaties nodig voordat hij uitgegroeid is.

"Ik mocht allemaal nieuwe kleding kopen."

Wessel is de eerste ter wereld die maar één keer onder het mes hoeft. De staaf in zijn rug zit namelijk niet vast, maar kan meegroeien dankzij een stalen veer. Daardoor wordt zijn rug gedwongen om door te groeien en recht te gaan staan. En als Wessel uitgegroeid is kan de staaf helemaal worden vastgezet of worden weggehaald. “Ik vond het heel spannend omdat de operatie nog niet vaak was gedaan”, vertelt Wessel tegen het Jeugdjournaal. Maar de operatie is geslaagd en Wessel kan weer rechtop zitten. Door de veer in zijn rug is hij nu wel acht centimeter langer, maar daar ziet hij het voordeel wel van in. Wessel laat trots een nieuwe trui zien met gameconsoles erop. “Ik mocht allemaal nieuwe kleren kopen. Dat is echt geweldig.”

Chirurg Moyo Kruijt laat zien hoe Wessels rug groeide (foto: Jeugdjournaal).