Stroomnet uitgebreid met elektrische graafmachines, hoogwerkers en trucks

Het elektriciteitsnet zit in bijna heel Nederland vol. Ook in Brabant is geen ruimte meer voor nieuwe bedrijven die grote hoeveelheden stroom willen afnemen. Om dat probleem op te lossen worden drie hoogspanningsstations in Tilburg-Zuid, Maarheeze en Woensdrecht binnenkort uitgebreid. Bouwconcern BAM gaat elektrisch materieel gebruiken bij de werkzaamheden. Op die manier kan de bouw van de stations ook in de buurt van kwetsbare natuurgebieden gewoon doorgaan, zonder dat stikstofregels voor vertraging zorgen.

De belangrijkste oplossing voor het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnetwerk is het uitbreiden van het aantal stroomstations, transformatoren kabels in de grond. Maar daar komt stikstof bij vrij en dat is op dit moment in Brabant niet toegestaan.

Daarom gaat BAM bij de werkzaamheden elektrische graafmachines en hoogwerkers inzetten. Ook het transport van en naar de bouwplaats gaat met elektrische vrachtwagens. Daarnaast worden delen van de stroomstations al in de fabriek in elkaar gezet. De werkzaamheden starten in het voorjaar en moeten in 2026 klaar zijn.

Domino-effect

De stikstofcrisis heeft grote gevolgen voor de werkzaamheden van netbeheerders. Door dat gebrek aan stikstofruimte kunnen netbeheerders de netten niet versneld uitbreiden en dreigen projecten vertraging op te lopen. Daarbij dreigt volgens Tim van Ham van netwerkbeheerder Enexis een domino-effect. "De gevolgen voor industrie, mobiliteit en woningbouw zijn groot. Zonder extra stroomkabels komen er immers ook geen nieuwe laadpalen of woongebieden."

Daarom pleiten de gezamenlijke netbeheerders al langer voor een uitzonderingspositie. Volgens hen veroorzaken ze relatief weinig stikstofuitstoot, terwijl de werkzaamheden op lange termijn juist kunnen zorgen voor minder stiktstofuitstoot. Bijvoorbeeld doordat processen in de industrie elektrisch worden.

Wachtlijst wegwerken

Rutger van der Leeuw, bestuursvoorzitter van Enexis Groep. “We hebben op dit moment heel veel grote bedrijven die we niet kunnen helpen vanwege een gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet. Die wachtlijst krijgen we alleen weggewerkt als we zo snel mogelijk nieuwe stations bouwen en bestaande stations uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar manieren om dit sneller te doen. Of in dit geval: manieren die ervoor zorgen dat we geen vertraging oplopen door stikstof."

In Brabant zijn de problemen vooralsnog het grootst. Niet alleen omdat ook hier nauwelijks meer ruimte is op het stroomnet, maar vooral omdat er in deze provincie helemaal geen vergunningen meer worden uitgegeven voor projecten die leiden tot extra stikstof op kwetsbare natuur.

Voorrang in Brabant

Daarom krijgt Brabant voorrang bij het bouwen met elektrisch materieel. In elk geval in Tilburg, Maarheeze en Woensdrecht. Ook de transformatorstations in Best en Eerde worden uitgebreid. Daar wordt nog onderzocht of dat ook geheel elektrisch moet gebeuren. Brabant heeft geluk, want er is nog niet heel veel elektrisch materieel voorhanden.