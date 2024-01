Auto en trein rijden tegen elkaar aan: vrouw zwaargewond naar ziekenhuis

Een vrouw is donderdagmiddag is op de spoorovergang op de Molenstraat in Rosmalen in botsing gekomen met een trein. Door vooralsnog onbekende reden reed de automobiliste op het spoor, terwijl een trein naderde. Die reed hard tegen de zijkant van het voertuig. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De straat was afgesloten en het treinverkeer tussen Oss en Den Bosch lag enkele uren stil.

De bestuurster, vermoedelijk rond de 70 jaar, raakte zwaargewond en kwam vast te zitten in haar voertuig. De brandweer moest de vrouw uit haar auto bevrijden. Met een traumahelikopter is de vrouw naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Ze zou ernstig gewond zijn. De auto van de vrouw is zwaar beschadigd.



De oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. In de trein zitten zo'n 250 passagiers. De mensen in de trein zouden ongedeerd zijn.

Door het ongeval was de Molenstraat in Rosmalen helemaal afgesloten. Het treinverkeer tussen Oss en Den Bosch lag stil, maar is inmiddels weer hervat.