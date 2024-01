Dochter Dae June veranderde het leven van topsporter Inge: 'Heb heimwee'

Er zijn genoeg voorbeelden van topsporters die stoppen omdat ze moeder worden. Inge Jansen (29) was na de geboorte van haar dochter Dae June duidelijk: ze wilde doorgaan met schoonspringen. De Veldhovense is echter een andere Inge dan tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, waar ze vijfde werd. "Het lijf is minder geworden, dat heb ik geaccepteerd. Maar op mentaal gebied ben ik veel sterker."

Stoppen met topsport zag Inge niet zitten en ze behoort inmiddels weer tot de wereldtop. Door de gezinsuitbreiding met de inmiddels 1,5 jaar oude Dae June is haar trainingsschema wel flink aangepast. "Lichamelijk is het minder geworden. Ik moest mezelf weer leren kennen, dat was een leerproces. Een zwangerschap en bevalling is niet niks en daarbij komt dat ik met mijn 29 jaar aan de oude kant ben in mijn sport. De concurrentie is gemiddeld veel jonger. Het lukt me niet om net zoveel te trainen als vroeger. Ik heb meer hersteltijd nodig."

Even thuis uitrusten na een training zit er niet zo vaak meer in met een energieke peuter in huis. Tel daar ook de wisselende nachtrust bij op. "Dae June slaapt fantastisch, maar er zit weleens een slechte nacht tussen. Dan heb ik 's ochtends moeite om met een goed gevoel het zwembad in te lopen. Voor mij is het namelijk belangrijk om tijdens het trainen de volle focus erbij te houden, anders kunnen er ongelukken gebeuren als ik verkeerd neer kom. De combinatie topsport en een gezin is pittig, maar ik geniet er volop van. Ik wil graag nog een keer naar de Olympische Spelen."

Naast de fysieke verandering, weet ze sinds kort wat heimwee is. "Ik had nooit moeite om lange tijd in het buitenland te zijn. Als ik nu bij een toernooi ben, mis ik mijn gezin heel erg. Gelukkig heb ik een fantastische vriend die mij de kans geeft om mijn sportieve dromen na te jagen. Als ik in het buitenland zit, stuurt hij iedere dag een filmpje van onze dochter. Als ik komende week op het WK in Doha ben, gaan we veel beeldbellen en handkusjes geven."