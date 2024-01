Teruggezette Babadi in genade aangenomen: 'Hij zal wel spijt hebben'

Isaac Babadi was eerder dit seizoen nog de revelatie van PSV. De pas 18-jarige middenvelder scoorde zelfs nog in de voorronde van de Champions League. Maar naarmate het seizoen vorderde verdween het talent meer uit zicht en kwamen er nodige transfergeruchten op gang. Babadi werd zelfs even teruggezet naar de beloften, net in een periode dat PSV hem hard nodig had. Nu keert het talent terug bij de selectie en is er zaterdag bij in de wedstrijd tegen Almere City.

PSV miste de afgelopen wedstrijden middenvelders Joey Veerman en Ismael Saibari. Isaac Babadi zou een logische vervanger op het middenveld kunnen zijn maar het 18-jarige talent zat niet bij de selectie. Hij was voor straf teruggezet naar Jong PSV. “Daar zal hij wel spijt van hebben gehad”, was Peter Bosz vrijdagmiddag duidelijk. De trainer had graag de beschikking gehad over Babadi, die zaterdag weer wel bij de wedstrijdselectie zit.

"Hij is nog onvolwassen."

“Hij is nog onvolwassen. Mijn kinderen hebben ook fouten gemaakt. Toen was ik er ook voor hen. Het is met ze goed gekomen en dat gaat met Babadi ook gebeuren.” Het contract van Babadi loopt aan het einde van dit seizoen af. Technisch directeur Earnest Stewart heeft al meerdere keren aangegeven dat PSV in gesprek is met het talent om de verbintenis te verlengen. “Maar er zitten grenzen aan”, was hij ook duidelijk.

"We geven hem liefde en waardering."