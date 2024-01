Rijinstructeur rijdt tegen fietsster: meisje zwaargewond naar ziekenhuis

In de omgeving van de Stroomlaan en Baroniebaan in Tilburg is vrijdagmiddag een minderjarig meisje zwaargewond geraakt na een aanrijding met een lesauto. De instructeur was op dat moment alleen, op weg naar zijn volgende les. Het slachtoffer was op de fiets, toen ze werd geraakt door de leswagen. Hij zou haar over het hoofd hebben gezien.

De fietsster en de lesauto botsten vrijdagmiddag rond kwart voor twee op elkaar. De fietsster zou op de motorkap en de voorruit van de ANWB-lesauto terecht zijn gekomen. "Hij heeft de fietser over het hoofd gezien", laat een woordvoerder van de ANWB weten. Ze maken zich zorgen over de fietsster en proberen contact te zoeken. Ondertussen doet de politie onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daaruit zal ook blijken of het ongeluk ook verdere consequenties heeft voor de rijinstructeur. Zwaargewond

Het slachtoffer zou zwaargewond zijn geraakt bij het ongeluk. Dusdanig zwaar zelfs, dat de ambulance niet op het landen van een traumahelikopter heeft gewacht. De ziekenwagen is met spoed vertrokken, waarna de traumahelikopter de ambulance onderweg tegemoet kwam om te ondersteunen. De politie heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek.