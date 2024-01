Chauffeurs rijden met opgeknapte stadsbus ruim 6000 kilometer naar Gambia

Hans Jagers uit Boxtel zit nog na te genieten van zijn reis naar Gambia. Hij is net thuis van de lange rit. Samen met zes collega's van zijn busbedrijf lapte hij tijdens de feestdagen een oude stadsbus op. Die brachten ze helemaal naar Gambia in Afrika, zodat kinderen daar naar school kunnen worden gebracht. "Het was een bijzondere reis en gaf veel voldoening."

Hans kwam op het idee om naar Gambia te rijden, toen hij in gesprek was met een bevriende ondernemer. "Hij had ooit een oude touringcar naar een school Gambia gebracht en was nog steeds onder de indruk van de dankbaarheid van de directeur van die school", vertelt Hans. "Ik had bij mijn bedrijf ook nog een stadsbus staan. Hij was te oud voor de Nederlandse milieuzones, maar technisch nog helemaal in orde." Zonde om de bus te slopen, vond Hans. En dus besloot hij het voertuig naar Afrika te brengen om aan een school te schenken.

In de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar ging Hans samen met zes andere buschauffeurs aan de slag om de bus te verbouwen. Zo moesten er bedden in de bus komen, zodat ze er tijdens hun reis in konden slapen. "We zijn met z'n zevenen naar Gambia gaan. Mijn collega's zijn oproepkrachten en januari is voor ons de rustigste periode van het jaar. Deze trip paste dus perfect."