Man en vrouw belanden zwaargewond in het water na ongeluk met motor

Een man (39) en een vrouw (21) op een motorfiets zijn vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Turnhoutsebaan in Goirle, vlakbij restaurant De Roovertscheleij. Ze kwamen na de crash in het water terecht. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, sprongen in het water om de slachtoffers op de kant te krijgen.

De man en vrouw reden vanuit de richting België met hoge snelheid naar de rotonde van de Turnhoutsebaan met het Gorps Baantje, toen het bij een knikje in de weg mis ging. Het lijkt erop dat de bestuurder van de motor de knik over het hoofd zag. De slachtoffers belandden op een zandheuvel en de Tilburger en de vrouw - wiens woonplaats bij de politie niet bekend is - werden gelanceerd. De motorfiets en de slachtoffers belandden tientallen meters verderop in het water. Traumahelikopter

Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast de politie, de brandweer en vier ambulances kwamen ook twee traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk. De twee slachtoffers zijn met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken was.

Veel hulpverleners kwamen na het ongeluk naar de Turnhoutsebaan bij Goirle (foto: Toby de Kort/SQ Vision).