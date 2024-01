Geen nachtbussen van en naar Tilburg tijdens carnaval: 'Geen personeel'

Net als vorig jaar lukt het busvervoerder Arriva dit jaar niet om tijdens carnaval nachtbussen van en naar Tilburg te laten rijden. Vorig jaar reden er in Tilburg ook geen bussen. De reden: te weinig personeel. In Bergen op Zoom, Roosendaal, Den Bosch en Breda rijden die nachtbussen wel. Daarvoor zet Arriva speciaal buschauffeurs uit het hele land in.

"Op basis van beschikbaar personeel en materieel hebben we, in combinatie met het verwachte reizigersaanbod, er opnieuw voor gekozen om in Tilburg geen nachtbussen in te zetten", zegt een woordvoerder van het busbedrijf.

Extra bussen in ochtend en avond

Uit metingen van het busbedrijf blijkt dat de nachtbus in andere steden vaker wordt gebruikt. Daarom kiest Arriva er voor het tweede jaar op rij voor om de bussen niet in Kruikenstad te laten rijden. Wel zorgt Arriva voor extra bussen in de ochtend- en avonduren. "Ons advies aan onze reizigers is om kort voor vertrek de reisplanners te checken voor de actuele carnavalsdienstregelingen", zegt de woordvoerder.

Wie verkleed met de bus naar de halte Heuvelring wil reizen, komt bedrogen uit. Deze halte is van vrijdag 9 februari zes uur uur 's avonds tot en met maandagochtend 12 februari zes uur 's ochtends door alle carnavalsactiviteiten niet in gebruik. De stadslijnen 1, 2, 7 en 8 rijden dus niet via of door het centrum.

Met de trein

Een woordvoeder van NS meldt dat het volgende week bekend maakt of er tijdens carnaval meer treinen door onze provincie zullen rijden.