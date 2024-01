Tiny Kox, het langstzittende lid van de Eerste Kamer, stopt ermee

Tiny Kox uit Tilburg vertrekt uit de Eerste Kamer. Hij neemt afscheid op 13 februari, Kox heeft dan ruim twintig jaar in de Eerste Kamer gezeten. De Tilburger is het langstzittende Eerste Kamerlid.

De 70-jarige Kox zit sinds 2003 in de Eerste Kamer. "Ruim 20 jaar heb ik de eer gehad om onderdeel uit te maken van de senaat", zegt hij op de website van zijn partij.

Voordat hij bij de Eerste Kamer begon, zat Kox 17 jaar in de gemeenteraad van Tilburg. Ook was hij jarenlang Algemeen Secretaris van de SP. Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, bedankt Kox voor zijn werk: "Met hem vertrekt meer dan 20 jaar aan ervaring, wijze woorden en sociale strijd. Tiny, hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan voor de SP, onze idealen en voor de mensen in het land!", schrijft hij op X.

Na het vertrek van de Tilburgse politicus is Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) de nieuwe nestor in de Eerste Kamer. Kox wordt opgevolgd door Lies van Aelst. Zij is fractievoorzitter van de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.