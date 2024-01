Zak met botten gevonden in de bosjes: 'Mogelijk van een alligator'

Een bijzondere vondst van de politie in Moerdijk: daar werd zaterdag op een afgelegen plek in de bosjes een zak met botten gevonden. 'Al met al vrij alarmerend en luguber.'

De vondst wordt gedeeld in een bericht door de politie van Roosendaal op Facebook. De politie werd getipt door een voorbijganger. 'Omdat hij vrij specifiek de exacte locatie had doorgegeven, duurde de zoektocht niet lang', laat de politie in het bericht weten. 'Ook werd er een handgeschreven briefje gevonden met een soort afscheidsboodschap.'

De agenten namen contact op met de forensische opsporing van de politie Zeeland West-Brabant om erachter te komen van wie de botten waren. Daaruit leek het mogelijk te gaan om botten van een of meerdere dieren. 'Mogelijk een alligator', laat de politie weten. 'Blijft vreemd om de botten van dit dier in Moerdijk aan te treffen.'