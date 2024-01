Ongeluk met drie voertuigen op A50 bij Sint-Oedenrode

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Volgende 1/5 Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

Op de A50 bij Sint-Oedenrode is een ongeluk gebeurd tussen twee auto's en een busje. De voertuigen botsten op elkaar en eindigden tegen de vangrail. De weg was tijdelijk afgesloten in de richting van Oss naar Eindhoven.