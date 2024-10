Flinke boetes voor telefoon in de auto: 'Rijbewijs afpakken werkt beter'

Nog even op dat appje reageren terwijl je autorijdt? Toch nog even snel de route opzoeken op je telefoon? De politie hield dinsdag een controle en beboette 252 bestuurders in onze provincie omdat zij achter het stuur op hun telefoon zaten. Uit een stelling op de website van Omroep Brabant blijkt dat veel lezers die boete graag nóg hoger zien, maar volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is er een nóg betere oplossing.

Sinds februari 2024 wordt in Belgisch Limburg, onder Eindhoven, je rijbewijs ruim twee weken afgepakt als je achter het stuur je telefoon tevoorschijn tovert. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt dat een goed idee, zo gaf hij eerder tegenover Omroep Brabant aan. "Ik ben er al veel langer voor om verkeersovertredingen anders te bestraffen", zei hij. "Het betalen van een boete is even flink balen, maar daarna ben je er vanaf."

"Als de pakkans groter wordt, ben je dadelijk echt de sjaak."

Het tijdelijk afnemen van het rijbewijs vindt hij daarom een stuk effectiever. "Verkeersboetes komen bij de een harder aan dan bij de ander, afhankelijk van het inkomen. Bij het afnemen van het rijbewijs wordt iedereen even zwaar geraakt. Dat heeft veel meer effect, want mensen hebben hun auto hard nodig of dat dénken ze in ieder geval." Het afnemen van een rijbewijs leidt veel eerder tot een positieve gedragsverandering dan een boete. Het effect hangt uiteraard wel samen met de pakkans, benadrukt de verkeerspsycholoog. "Die moet sowieso groter worden, want dan ben je dadelijk echt de sjaak."

Reacties op poll Daar zijn veel lezers van Omroep Brabant het mee eens: 'Ze moeten veel vaker controleren', zegt onder ander Anja uit Oss. Bovendien vinden de meeste lezers de boete van 420 euro niet hoog genoeg. 'Maak er maar 1420 euro van', zegt Simon uit Eersel. Ook Mieki uit Den Bosch vindt dat ze de boete minstens mogen verdubbelen. Uiteindelijk was ruim 90 procent het eens met de stelling 'De hoogte van de boete (420 euro) voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is terecht'.

"Ik vraag me af waarom dit in Nederland nog niet is ingevoerd."

Tertoolen zou dit ook terecht vinden. "Autorijden terwijl je op een scherm kijkt, is namelijk een zware overtreding. Zoiets kan mensenlevens kosten. Ook het rijden met drank op zou wat mij betreft nog veel zwaarder bestraft mogen worden." Als je in Nederland betrapt wordt op appen achter het stuur, krijg je op dit moment een 'fikse' boete van 420 euro. "Die bekeuringen worden hier steeds hoger, Nederland hoort hiermee bij de duurste van Europa", weet de verkeerspsycholoog. "Maar de pakkans laat te wensen over. En iemand bekeuren maakt voor het rijgedrag niet zoveel uit. Ik vraag me dan ook af waarom dit afpakken van rijbewijzen hier in Nederland nog niet is ingevoerd." DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Lees hier hoe we niet kunnen laten om toch te appen in de auto Zo gaat de politie vanuit een touringcar te werk om appende bestuurders op de bon te slingeren: