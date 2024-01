Verkeerspsycholoog: 'Rijbewijs kwijt na appen achter het stuur werkt beter'

Nog even op dat appje reageren terwijl je autorijdt? Toch nog even snel de route opzoeken op je telefoon? Je kunt het per 1 februari beter niet meer doen als je in de Belgische provincie Limburg, onder Eindhoven, rijdt. Word je daarop betrapt, dan wordt je rijbewijs daar ruim twee weken afgepakt. Ook als je uit Nederland komt. In sommige andere Belgische provincies kan dit voor acht dagen gebeuren. Heel slim, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

"Ik ben er al veel langer voor om verkeersovertredingen anders te bestraffen", vertelt Gerard. "Het betalen van een boete is even flink balen, maar daarna ben je ervanaf."

"Als de pakkans groter wordt, ben je dadelijk echt de sjaak."

Het tijdelijk afnemen van het rijbewijs vindt hij een stuk effectiever. "Verkeersboetes komen bij de een harder aan dan bij de ander, afhankelijk van het inkomen. Bij het afnemen van het rijbewijs wordt iedereen even zwaar geraakt. Dat heeft veel meer effect, want mensen hebben hun auto hard nodig of dat dénken ze in ieder geval." Het afnemen van een rijbewijjs leidt veel eerder tot een positieve gedragsverandering dan een boete. Het effect hangt uiteraard wel samen met de pakkans, benadrukt de verkeerspsycholoog. "Die moet sowieso groter worden, want dan ben je dadelijk echt de sjaak."

"Ik vraag me af waarom dit in Nederland nog niet is ingevoerd."

Tertoolen zou dit ook terecht vinden. "Autorijden terwijl je op een scherm kijkt, is namelijk een zware overtreding. Zoiets kan mensenlevens kosten. Ook het rijden met drank op zou wat mij betreft nog veel zwaarder bestraft mogen worden." Als je in Nederland betrapt wordt op appen achter het stuur, krijg je op dit moment een 'fikse' boete van 420 euro. "Die bekeuringen worden hier steeds hoger, Nederland hoort hiermee bij de duurste van Europa", weet Gerard. "Maar de pakkans laat te wensen over. En iemand bekeuren maakt voor het rijgedrag niet zoveel uit. Ik vraag me dan ook af waarom dit afpakken van rijbewijzen hier in Nederland nog niet is ingevoerd."

"Als dit effectief blijkt, zal Nederland wel volgen."

Hij vindt het Interessant om te zien wat voor effect die nieuwe Belgische maatregel straks heeft, of dat daar leidt tot minder verkeersovertredingen. "Als dit effectief blijkt, zal Nederland wel volgen denk ik. Maar nogmaals, het hangt allemaal af van hoe goed er wordt gecontroleerd." Hoe komt de Belgische politie trouwens aan jouw persoonsgegevens? Dat komt door een Europese afspraak waarmee de politie in het buitenland je kentekengegevens kan opvragen bij de RDW die in Nederland rijbewijzen en motorvoertuigen registreert. Een EU-land mag dat alleen doen in het geval van één van deze verkeersovertredingen: Te hard rijden,

Rijden zonder veiligheidsgordel,

Door rood rijden,

Rijden onder invloed van drugs of alcohol,

Het niet dragen van een valhelm,

Rijden op een verboden rijstrook,

Rijdend bellen of appen. Nederland heeft apart met Duitsland en België afspraken gemaakt om gegevens uit te wisselen voor nog meer verkeersovertredingen.

