'Ajax op goede weg maar PSV wint in de Arena', meent Willy van de Kerkhof

PSV is door de winst op Almere City en het gelijke spel van Feyenoord tegen Twente weer een stapje dichter bij het kampioenschap gekomen. Volgende week wacht een behoorlijke hobbel: de uitwedstrijd tegen Ajax. "Dat gaat een heerlijke wedstrijd worden", verwacht PSV-coryfee Willy van de Kerkhof. "Ajax is goed op weg maar PSV gaat wel met 3-2 winnen." Broer René gokt op 2-2. "Al zou het ook zomaar kunnen dat we er zo overheen lopen."

Willy wil het niet meer hebben over het beruchte VAR-moment toen PSV geen penalty kreeg. René wil er nog wel een paar woorden aan vuilmaken: "Toch ongelofelijk dat je dat als scheidsrechter niet ziet. Ik vraag me toch al af waar de scheidsrechters in Nederland mee bezig zijn. Ze lijken allemaal wel in de war."

PSV boekte tegen Almere na twee teleurstellingen wel weer een overwinning, maar Willy is nog steeds verdrietig dat Feyenoord zijn club heeft uitgeschakeld voor de beker. "Ik zag dat ook niet aankomen", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Het lijkt er intussen op dat Yorbe Vertessen PSV snel gaat verruilen voor Union Berlin. "Laat maar gaan.", zegt Willy. "Natuurlijk is het jammer, maar we hebben genoeg keuze en een ontevreden speler in je selectie is ook niet prettig." En er is nog een PSV'er onderweg naar de uitgang. "Als die Babadi had willen bijtekenen dan had hij dat al lang gedaan", zegt Willy. "Dan wil hij blijkbaar niet voor onze club spelen. Prima, gewoon wegwezen!"

Wel ziet hij Joey Veerman graag snel terugkeren van zijn blessure. "Tegen Almere speelden we maar met één middenvelder. Hopelijk is Veerman er tegen Ajax weer bij zodat we weer kunnen spelen zoals in al die wedstrijden die we hebben gewonnen."

Ismael Saibari zal er voorlopig nog niet bij zijn omdat hij met Marokko om de Afrika Cup speelt. René volgt dat toernooi op de voet. "Veel van die spelers kunnen beter toneelspeler worden! Als ze een tikje krijgen, dan moet er een kistje komen, want dan doen ze of ze doodgaan."