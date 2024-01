Deze keer ontwerpt de hond van Floris van Bommel een hippe schoen

Niet alleen Floris van Bommel zelf, ook zijn hond Flapper weet hoe je een hippe schoen ontwerpt. De hond nam het de afgelopen dagen op tegen de socialmediavolgers van Floris van Bommel in een wedstrijd om het ultieme sneakerontwerp. Flapper won de race en zijn schoen, die verdacht veel op hemzelf lijkt, wordt nu geveild op Marktplaats. De opbrengst gaat naar dierenopvang Hart van Brabant en er is al 1500 euro geboden.

Op de eerste dag zaten Flapper en de volgers van Floris van Bommel nog op één lijn. Zo gingen ze voor hetzelfde model schoen en kozen ze beiden voor nopjes onder de zool. Maar bij de kleurkeuze en de materialen bleken ze al snel anders van mening. Het publiek ging voor een blauwe sneaker, terwijl Flapper voor een bruine schoen koos met een vachtje erop. “Ik was er al bang voor”, zegt Floris tegen zijn hond. “Dit is het materiaal waar jouw knuffelbeesten van zijn gemaakt, die je altijd sloopt.”

In vijf komische filmpjes is te zien hoe Floris en Flapper op zoek gaan naar het mooiste ontwerp. “Nou Flap, we gaan het model kiezen”, spreekt Floris zijn hond bemoedigend toe. “Basic is gewoon net als jouw droge brokken die je nooit lust. Trendy is een beetje net als je paté. En experimenteel is zoals de restjes Chinees die je weleens krijgt.”

In een week tijd ontwierp Flapper het evenbeeld van zichzelf: een harige sneaker met flaporen en een klein staartje, waar zelfs een roze poepgaatje onder verstopt zit. Als eenkoppige jury zou Floris uiteindelijk de knoop doorhakken of het ontwerp van Flapper of dat van de volgers in productie zou gaan. En hij koos – je raadt het niet – voor het ontwerp van Flapper.

De Flappersneaker is niet te koop. Er is één paar in maat 40 gemaakt en die wordt geveild op Marktplaats. De opbrengst gaat naar Dierenopvang Hart van Brabant en zij kunnen al op een aardig bedrag rekenen. Tot nu toe is er al 1500 euro voor de schoen geboden.

Dat had Floris van Bommel totaal niet verwacht. “De schoen is leuk, maar niet om te kopen", zegt hij. "Ik dacht dat we uiteindelijk zelf 300 euro zouden moeten bieden om toch nog een leuk bedrag te kunnen schenken.” Floris hoopt wel dat degene die de exclusieve Flapperschoen koopt er niet mee over straat gaat. “Ik hoop dat hij ze mooi plekje krijgen bij een verzamelaar in een vitrine.”

Tot vrijdag 2 februari 15.00 uur kunnen mensen een bieding uitbrengen. Hier vind je de veiling van de Flappersneaker.