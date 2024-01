Wouter wil in Kamp Van Koningsbrugge leren om zijn gevoel te uiten

Wouter de Haas (33) uit Eersel is de enige Brabantse deelnemer aan Kamp Van Koningsbrugge dat maandagavond weer begint. Wouter volgt in het tv-programma met veertien anderen de loodzware opleiding tot commando. Hij wilde testen hoe ver hij kon gaan, maar ook hoe hij zij emoties kon leren uiten. “Thuis leerde ik dat mannen niet huilen. Het moest altijd leuk zijn.”

In het dagelijks leven is Wouter personal trainer en manager van een sportschool in Eindhoven. Normaal gesproken helpt hij mannen om fitter te worden en om hun grenzen te verleggen. Nu was hij zelf aan de beurt. “Ik was benieuwd wat er van mij over blijft als je zo diep moet gaan. Als ze je slaap en je voeding bijna weghalen. Je fysiek zo uitputten. Daar heb ik wel een antwoord op gekregen.”

Wouter deed ook mee om een stukje uit zijn verleden aan te pakken. Hij is geboren en getogen in Eersel. “Ik had een fijne jeugd. Ik kom uit een boerengezin. Ik heb twee broers en een zusje. We mochten veel buiten spelen en we kregen crossmotortjes, brommertjes. Alles kon.”

"Maar nu kom ik erachter dat mijn ouders op emotioneel gebied niet beschikbaar waren. We kregen niet zo snel een knuffel als we thuiskwamen. Mijn ouders zeiden niet dat ze trots op me waren, op wat ik deed. Het was redelijk oppervlakkig. Als er iets aan de hand was, werd er niet over gepraat: als je het er niet over hebt, is het er niet. Dat ben ik pas later gaan beseffen."