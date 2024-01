Veel kleur en een leeuw met bier in de klauwen: carnavalstenue voor RKC

Het is een traditie die niet meer weg te denken is bij de voetballers van RKC-Waalwijk: de knotsgekke voetbalshirts die de spelers rond carnaval dragen. Ook dit jaar presenteert de voetbalclub weer een carnavalsshirt. Dit keer staat de verbinding tussen het carnavalsfeest, voetbal en Waalwijk centraal. De spelers zullen het feestelijke tenue dragen in de wedstrijd tegen N.E.C. op 9 februari.

De shirts werden traditiegetrouw om 11 over 11 gepresenteerd. Dat deed de Waalwijkse club maandagmorgen. Het shirt heeft als basis een mix van de traditionele kleuren rood, geel en blauw, opgedeeld in kubuspatroon. In ieder kubusje is een 'detail' te zien dat carnaval in Waalwijk voorstelt. Van een masker tot een prinsensteek. Ook de leeuw die op het logo van de voetbalclub staat is klaar voor carnaval: de leeuw heeft bierpullen in zijn klauwen op de tenues. Schoenlapperslaand

Ieder jaar gebruikt de voetbalclub haar carnavalsshirts om ergens aandacht voor te vragen. Dit jaar willen ze de lokale carnavalsverenigingen in Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet, eren. "Zij vormen de basis van carnaval in Schoenlapperslaand, vol passie, trots en creativiteit", schrijft de club op hun site. Wie een van de knotsgekke carnavalstenues wil hebben moet er snel bij zijn. Afgelopen jaren waren de shirts razendsnel uitverkocht. Vorig jaar werden de door de spelers gedragen shirts geveild voor het goede doel. Het geld dat de shirts opbrachten ging naar Giro555, dat toen geld inzamelde voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

In de vakjes staan details van het carnavalsfeest (afbeelding: RKC-WaalwijK)