Man dreigt huizen in brand te steken, politie schiet met beanbags

Op de Espelaar in Veghel is maandagmiddag een man aangehouden die dreigde iemands huis in brand te steken. Toen de agenten hem thuis wilden meenemen, dreigde hij ook om zijn eigen woning aan te steken. De politie ging naar binnen met een arrestatieteam en schoot twee keer op de man met zogenaamde beanbags. Hij is daarna in een ambulance met blauwe plekken naar het ziekenhuis gebracht.

Maandagmiddag meldde de politie dat ze een man probeerde aan te houden met 'onbegrepen gedrag'. De man, een bewoner aan de Espelaar in Veghel, dreigde om iemands huis in brand te steken. Uit voorzorg werd de hele straat met politielinten afgezet. Ook waren er agenten van de Dienst Speciale Interventies aanwezig. Jerrycans in de woonkamer

Toen de agenten naar de man gingen om hem aan te houden, wilde hij niet meewerken. Hij dreigde zelfs om zijn eigen huis in brand te steken als de agenten binnen zouden komen. Volgens een 112-correspondent had de man jerrycans met benzine in zijn woonkamer staan. De politie schakelde een onderhandelaar in die via een open raam de man probeerde om te praten. Geschoten met 'beanbags'

De man weigerde nog steeds om mee te werken en de politie trapte de deur in. Vervolgens waren er twee knallen binnen te horen. De politie schoot op de man met zogeheten 'beanbags'. Dat zijn zakjes met loden kogeltjes die bedoeld zijn om iemand tijdelijk uit te schakelen.

Een arrestatieteam ging bij het huis van de man naar binnen (afbeelding: SQ Vision)