Beekje bij Vessem kleurt oranje, maar we hoeven ons geen zorgen te maken

Wandelaars in het buitengebied van Vessem zal het niet zijn ontgaan dat er iets geks is gebeurd met het beekje de Hazenloop. Het water is oranje gekleurd, met een witte rand aan de zijkant. Volgens Waterschap De Dommel hoeven we er ons geen zorgen om te maken. Het lijkt op een natuurlijke manier te zijn ontstaan.

Een wandelaar ontdekte het verschijnsel tijdens een ommetje en meldde dit bij het waterschap. Aan de zijkanten van het water zit een witte uitslag. Het water zelf heeft een oranje en bruine gloed.

Waterschap De Dommel denkt dat de kleuren worden gevormd door een natuurlijk proces. Dat is ontstaan door de hoge grondwaterstand die de langdurige regenval heeft veroorzaakt. In de grond rondom de Hazenloop zitten van nature zwavelbacteriën waardoor het grondwater rijk aan sulfaat is. Door de hoge grondwaterstanden stroomt dat sulfaatrijke water zo uit de bodem het beekje in. De zwavelbacteriën in de grond reageren daar sterk op, waardoor de witte kleur aan de zijkanten van het water is ontstaan.

De oranje kleur komt volgens het waterschap waarschijnlijk door ijzer of humuszuren in het grondwater. Om er zeker van te zijn dat de kleur niet door een chemisch probleem is ontstaan, worden dinsdag nog monsters van het water genomen.