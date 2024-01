Huizen worden gesloopt na grote brand parkeergarage

Ongeveer een derde van de 22 woningen die onbewoonbaar zijn na de brand op 17 januari in de parkeergarage aan de Velderwoude in Den Bosch, moet helemaal gesloopt en herbouwd worden. Van de overige zwaar gehavende appartementen is een deel te herstellen door een nieuwe betonvloer te maken. En van enkele woningen is nog niet helemaal zeker wat ermee gaat gebeuren. Duidelijk is nu ook dat de bewoner in de auto die in brand vloog, is overleden.

Dat blijkt uit de voorlopige conclusies die maandag met de getroffen bewoners zijn gedeeld. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en een bewoner bevestigen de conclusies aan Omroep Brabant.

De brand in de parkeergarage ontstond nadat een bewoner onwel werd en met zijn auto tegen een muur reed. Het vuur sloeg snel over naar andere auto’s en de in totaal 52 woningen en 34 appartementen boven de parkeergarage. De meeste mensen konden kort na de brand terug naar hun huizen. Bewoners van 22 van de appartementen konden hun woning niet in omdat het niet veilig was. Zij wonen nog altijd bij familie, vrienden of op een vakantiepark. Technisch onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf moest duidelijk maken of hun woningen nog te redden zijn of dat ze gesloopt moeten worden.

Nu is duidelijk dat ongeveer een derde van deze appartementen afgebroken en herbouwd moet worden. Voor een ander deel geldt dat ze een nieuwe vloer krijgen en dan kunnen worden hersteld. Ook dat is ongeveer een derde van de huizen. Voor de laatste groep bewoners geldt dat ze verder onderzoek moet afwachten of hun woning nog hersteld kan worden.