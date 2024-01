Auto ramt huis na politieachtervolging, bestuurder (19) aangehouden

Een huis aan het Wethouder Hamacherplein in Helmond is afgelopen nacht geramd door een 19-jarige automobilist. De chauffeur uit Helmond werd achtervolgd door de politie, omdat hij een stopteken negeerde. Het huis is flink beschadigd. De bestuurder was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs.

De politie zag de verdachte rond kwart voor vier 's nachts in zijn auto over de Wethouder Ebbenlaan in Helmond rijden. Hij viel op, omdat de kentekenplaten met ducttape aan zijn auto zaten vastgemaakt. Toen agenten hem wilden controleren en een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht. Daarop zette de politie de achtervolging in.

De verdachte werd een tijdje achtervolgd door Helmond. Toen hij een doodlopende straat inreed, ging het mis. Hij knalde daar tegen een huis aan het Wethouder Hamacherplein. Het huis is flink beschadigd geraakt. Een deel van het afdak stortte in en het huis moet worden gestut.

Over schutting geklommen

De auto kwam tegen het huis tot stilstand, maar dat hield de Helmonder niet tegen. Hij gooide het portier open en ging er rennend vandoor. De verdachte klom over een schutting en kwam zo in de tuin van een huis. Toen hij over een volgende schutting probeerde te klimmen, wist een agent hem er vanaf te trekken.

De man bleek een aantal zakjes drugs bij zich te hebben en was volgens de politie zelf ook onder invloed. Daarnaast had de verdachte geen rijbewijs. Hij is aangehouden en zit nog vast.