Wapenstok moet boa's beschermen: 'Geweld tegen handhavers neemt toe'

De boa's in Breda gaan vanaf komende carnaval weer met een wapenstok op pad. Een rubberen knuppel van ongeveer dertig centimeter zal dan bij een groot deel van de handhavers tot de standaarduitrusting behoren. Maandag is landelijk toestemming gegeven voor de herinvoering van het wapen nadat het eerder in 2017 was ingenomen. "Geweldsincidenten tegen boa's nemen toe, dus ik sluit het gebruik van pepperspray in de toekomst ook niet uit", zo zegt wethouder Eddie Förster van Veiligheid .

Förster zegt elke keer weer buikpijn te krijgen als hij de lange lijst met problemen na een uitgaansweekend in zijn stad voorbij ziet komen. Zeker ook omdat minimaal één geweldsincident altijd richting een boa is. De wethouder is daarom blij dat hij de handhavers weer mag bewapenen. "Natuurlijk wil je het liefste dat een wapenstok niet nodig is" zo vertelt hij. "Maar het aantal geweldsincidenten tegen boa’s neemt alleen maar toe. En daarbij raken ze ook regelmatig gewond. Ik wil ons personeel beschermen en met een wapenstok hebben de boa's de mogelijkheid om zich te verdedigen.” "Ik ben echt geschrokken van het aantal incidenten", zo vervolgt Förster. "Dus hoe eerder, hoe beter. Een exacte datum hebben we nog niet, maar met carnaval lopen de boa's in Breda zeker met een wapenstok rond."

"Het is een fijn gevoel om een wapenstok achter de hand te hebben."

Ook de handhavers zelf juichen de aanvulling op hun uitrusting toe. Zo zegt boa Joffrey zich veiliger te voelen met de nieuwe, rubberen knuppel aan de riem. "We willen hem liever niet gebruiken, maar het is een fijn gevoel als je een wapenstok achter de hand hebt. Met name om ons te verdedigen, want je kan er ook klappen mee opvangen. Maar mijn belangrijkste wapen blijft de portofoon, want daar kan ik assistentie mee oproepen." Voor het dragen en gebruik van de korte wapenstok door boa's zijn strenge spelregels opgesteld. Niet alle boa's krijgen een knuppel en een verplichte bodycam controleert of die ook proportioneel wordt ingezet. "Van de 64 Bredase boa's die buiten diensten draaien, zijn er 48 gekwalificeerd om de wapenstok te dragen", zegt teamleider Robert Segers. "Met carnaval draaien we 230 diensten en we zullen zien hoe het publiek gaat reageren. Maar we handhaven met charme en de wapenstok is echt het laatste redmiddel."

"Het gebruik van pepperspray door boa's sluit ik in de toekomst niet uit."