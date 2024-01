Zo leeft overleden Jan de Rooy voort in de wereld van de Dakar Rally

Het overlijden van Jan de Rooy heeft voor veel emoties gezorgd in de wereld van de Dakar Rally. Door zijn vele deelnames en winst in 1987 zette hij het evenement op de kaart in Nederland en groeide zelf -met zijn gemompel en eeuwige peuk in de mondhoek- uit tot een fenomeen. Hij leeft dan ook voort in vele verhalen. Want trucker Jan de Rooy was een pionier en in zijn tijd 'een soort rockster'.

Jan de Rooy was de godfather van de Nederlandse Dakarwereld. Daar is iedereen het wel over eens. De trucker uit Eindhoven, was een succesvol ondernemer, maar zal voornamelijk herinnerd worden om zijn prestaties in de Dakar Rally. Hij zette de zwaarste rally ter wereld in ons land op de kaart in zijn vaak revolutionaire DAF-vrachtwagens. De winst in 1987 spreekt nog altijd tot de verbeelding van velen en heeft enorm bijgedragen aan de huidige populariteit van de Dakar Rally. "Als je het over de Dakar Rally hebt, heb je het over Jan de Rooy", vindt Martien Naus, oud-sportverslaggever van Omroep Brabant. "Jan was in zijn tijd een soort rockster. Hij kreeg fanmail vanuit heel de wereld, maar gaf daar helemaal niks om."

"Als iemand niet aan de kant ging, ging het spiegeltje er af."

"Jan was een bijzondere man die ook op een bijzondere manier communiceerde", zegt oud-Dakardeelnemer Hans Bekx. "Ja was ja en nee was nee. Je was het ergens mee eens of niet. Elk woord meer was een discussie en volgens hem overbodig. Het was kunst, een gave." "Sommige mensen hadden misschien wat moeite met Jan, maar hij was een super goede vent met het hart op de goede plaats", vervolgt Bekx, die zelf ook vele malen in een truck de Dakar Rally reed. "Soms had hij wat boude uitspraken, maar je kon op hem bouwen. Als je Jan een goed gevoel gaf, kon je alles met hem doen. Zo niet, dan ging de deur dicht." "In de rally waren we niet altijd vriendjes en als iemand niet aan de kant ging, ging het spiegeltje er af. We hadden best wat conflicten, maar later was het weer lachen en zaten we gewoon met elkaar te eten. Later is het pas echte vriendschap geworden. We hadden nog regelmatig contact, maar zijn overlijden kwam toch plotseling voor mij."

"Jan was niet heel sociaalvaardig, maar wel een gevoelsmens en heel slim."

De persoonlijkheid en prestaties van Jan de Rooy staat garant voor veel verhalen. Zo ook bij oud-sportverslaggever Martien Naus, die bij Omroep Brabant de Dakar op de kaart zette. "Jan was zakelijk keihard, maar daarbuiten een lieve man", vertelt hij. "Niet heel sociaalvaardig, maar volgens mij wel een gevoelsmens. En ik denk dat hij heel slim was." "Een voorbeeld is die keer dat Jan een persdag wilde organiseren en er achter kwam dat zijn sponsor Gauloises niet in beeld mocht. In Nederland mocht je geen reclame maken voor sigaretten. Dus huurde Jan gewoon een vliegtuig en we vlogen met z'n allen naar Noord-Spanje. In dat vliegtuig mocht je ook roken, want zelf rookte hij zich total loss aan de Caballero. Betaalde hij gewoon extra voor. In Spanje liet hij de vrachtwagens gewoon met reclame rondrijden en was het probleem opgelost."

"Jan is zo'n bijzonder figuur voor Brabant dat hij niet in stilte begraven kan worden."