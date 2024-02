Wereldtitel door enorme tijdsinvestering en veel te strakke pakken

Het lijf van Ankie Timmers (37) uit Eindhoven zit regelmatig vol met blauwe plekken. Nee, ze is niet de boksring ingegaan met de beste kickbokser ter wereld, maar ze is de beste Europese powerlifter en wereldkampioen bankdrukken. De sportkleding die ze daarvoor aantrekt, is verre van comfortabel. “Vooral in het begin vroeg ik me af wat ik aan het doen was. Alles knelde en sneed, het deed echt pijn.”

Ze is gewend aan de pijn van de pakken en houdt van afzien. Toch is de sport niet zonder gevaar. “Bij het bankdrukken is het bijvoorbeeld belangrijk om het veiligheidsrek goed in te stellen. Er staan een paar spotters bij je om eventueel te helpen met de stang, maar met die zware gewichten kunnen ze net te laat zijn. Het zal niet voor het eerst zijn dat iemand gewichten op het hoofd of nek krijgt.”

Voor de verschillende onderdelen heeft ze andere pakken, die allemaal heel strak zitten. “De eerste keer dat mijn moeder mijn lichaam zag na het powerliften, schrok ze van alle striemen. Maar toen ze zag dat ik lol in de sport had, verdween dat gevoel snel. Het is tijdens wedstrijden weleens afzien, maar ik denk altijd maar dat het snel voorbij is. Een wedstrijd duurt in totaal drie uur.”

Powerliften kwam toevallig op het pad van Ankie. In haar jeugd was ze namelijk talentvol in kogelstoten en -slingeren. “Door een blessure lag ik er echter geruime tijd uit en rolde ik de krachtsport in. In 2008 begon ik met bankdrukken en brak ik al snel het Nederlands record. Een jaar later koos ik voor powerliften. In 2010 haalde ik de limiet voor het EK en WK. Een andere wereld was het wel, want ik kwam tussen allemaal stoere maar vriendelijke mannen binnen.”

Powerliften speelt een belangrijke rol in het leven van Ankie. Ze werkt in Nederland in de zorg, maar voor het grootste deel woont ze in Luxemburg. “Ik heb daar een goede coach en train zes keer per week. Ik ben nu 37, maar ik zie nog steeds vooruitgang. Bij vrouwen duurt het jaren om kracht op te bouwen. Een enorme tijdsinvestering, maar ik wil het maximale eruit halen."