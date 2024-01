Zombiedrug flakka zorgt voor veel overlast: burgemeesters eisen actie

Acht burgemeesters in West-Brabant en Zeeland maken zich ernstig zorgen over het toenemende gebruik van de designerdrug flakka. Dat is een synthetische drug waarvan je na gebruik langdurig kunt gaan hallucineren. Het wordt gebruikt in poeder- of pilvorm. Het gebruik is volgens de burgemeesters in hun regio de afgelopen drie jaar, net als in de rest van het land, toegenomen en dat zorgt vooral in Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen en Halderberge voor veel overlast.

Reden voor het achttal om op initiatief van burgmeester Margo Mulder van Bergen op Zoom in een brief aan de Eerste kamer aan de bel te trekken. In de brief roepen de burgemeesters van Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen de Eerste Kamer op om met wettelijke regels te komen om toenemende overlast door het gebruik van de zogenoemde zombiedrug te voorkomen. Ook hulpverleners en de politie maken zich volgens de burgemeesters ernstige zorgen. Het is daarom nodig dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel om de Opiumwet te wijzigen snel behandelt. Dan zouden tot nu toe legale varianten van flakka namelijk ook verboden worden. De briefschrijvers zouden graag zien dat ze gebruikers van de designerdrug tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen. En daar hebben ze nu naar eigen zeggen geen wettelijke mogelijkheden voor. Flakka leidt volgens de bestuurders vaak tot een psychose met als gevolg verward gedrag waardoor gebruikers een gevaar voor zichzelf en hun omgeving zijn. Ze zorgen voor overlast en dat kost de politie op haar beurt 'veel onnodige tijd'. Vooral de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen en Halderberge hebben veel last van overlast veroorzaakt door flakka-gebruikers, zo blijkt uit de brief. Van 1 januari tot en met 6 juni vorig jaar zijn er bij de politie vanuit die gemeenten 134 meldingen van overlast door het gebruik van Flakka binnengekomen.