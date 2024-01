Jongetje (1) overleden bij opvang, gastouder opgepakt

Een 45-jarige vrouw is dinsdag aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 1-jarig jongetje in juni 2022. De vrouw was de gastouder van het kindje.

Het kind werd onwel toen het bij een gastouderopvang in de gemeente Alphen-Chaam verbleef. De 1-jarige werd naar een ziekenhuis gebracht en overleed twee dagen later. Het kindje bleek na onderzoek door 'toegebracht letsel' om het leven te zijn gekomen, meldt de politie woensdag. Na het overlijden van het kindje is de locatie van de gastouderopvang gesloten. De verdachte, die zal worden verhoord, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie doet in het belang van het lopende onderzoek en met het oog op de privacy van de betrokkenen geen verdere mededelingen.